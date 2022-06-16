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Галактионов сменил Кержакова на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород"

Галактионов сменил Кержакова на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород"
Михаил Галактионов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Нижний Новгород" расстался с главным тренером Александром Кержаковым и его штабом, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг. Новым главным тренером футбольного клуба назначен тренер молодежной сборной России (с декабря 2018 года) Михаил Галактионов.

"Футбольный клуб благодарит главного тренера Александра Анатольевича Кержакова за проделанную работу. Вместе с Александром Анатольевичем клуб покидают старший тренер Владимир Валерьевич Казаков и тренер Руслан Алексеевич Аджинджал", - говорится в сообщении.

Кержаков возглавил "Нижний Новгород" в июне 2021 года. По итогам сезона-2021/2022 клуб сохранил прописку в Российской премьер-лиге, заняв 11-е место в турнирной таблице.

Контракт с Галактионовым рассчитан на два года. Ранее тренер работал с грозненским "Ахматом" (в сезоне 2017-2018 годов).

Александр Кержаков Нижний Новгород
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