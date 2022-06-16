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Футболист Даниил Уткин перешел из "Краснодара" в "Ростов"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Даниил Уткин подписал соглашение с "Ростовом", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

"Полузащитник Даниил Уткин перешел в "Ростов" из "Краснодара", подписав контракт с нашим клубом сроком на 4,5 года", - говорится в сообщении.

22-летний Уткин - уроженец города Аксай (Ростовская область), заниматься футболом начал в Ростове-на-Дону, но еще в детстве перешел в академию "Краснодара".

Прошлый сезон Уткин провел в "Ахмате" на правах аренды, забив девять голов и отдав три голевые передачи. При этом пять голов он забил ударами со штрафных, став одним из лучших игроков в мире по этому показателю за прошлый сезон.

футбол Даниил Уткин
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