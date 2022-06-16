Кудерметова обыграла Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге турнира WTA 500, который проходит в Берлине.
Результат встречи - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Соперницы провели на корте2 часа 12 минут.
Кудерметова занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Самсонова - 29-е.
В 1/4 финала Кудерметова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (17), которая обыграла россиянку Анну Калинскую (81) со счетом 6:4, 1:6, 6:1.
Турнир относится к категории WTA 500, победительница получит 500 рейтинговых очков.