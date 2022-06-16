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Кудерметова обыграла Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге турнира WTA 500, который проходит в Берлине.

Результат встречи - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Соперницы провели на корте2 часа 12 минут.

Кудерметова занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Самсонова - 29-е.

В 1/4 финала Кудерметова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (17), которая обыграла россиянку Анну Калинскую (81) со счетом 6:4, 1:6, 6:1.

Турнир относится к категории WTA 500, победительница получит 500 рейтинговых очков.

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