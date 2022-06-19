ФИФА предложила облегчить доступ трансгендеров к женским соревнованиям

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила проект нового регламента, который должен облегчить доступ трансгендерных женщин к соревнованиям.

Daily Mail утверждает, что в проекте документа отсутствует порог уровня тестостерона у спортсмена. Предполагается, что к женским соревнованиям могут быть допущены атлеты, которые сами идентифицируют себя как женщины.

ФИФА тем не менее предлагает, что к женским турнирам не могут быть допущены спортсменки, которые "сохраняют над соперницами преимущество, полученное в результате того, что они родились и развивались, как мужчины". Как это будет определяться, пока не вполне ясно. Предполагается, что каждый конкретный случай будет рассмотрен комиссией из медиков, психологов, юристов и специалистов в области прав человека.

Издание подчеркивает, что это только проект регламента, условия еще будут обсуждаться. Многие спортивные чиновники считают, что в нынешнем виде документ не может быть принят, отмечает Daily Mail.

Вместе с тем на прошлой неделе Международный союз велосипедистов изменил правила участия, понизив порог допустимого уровня тестостерона у участниц женских соревнований, а также увеличил срок в течение которого атлет должен держать этот уровень на необходимо низком уровне. Теперь правила требуют уровня до 2,5 наномолей в течение двух лет. В норме уровень тестостерона у 99 процентов женщин редко бывает выше двух нмоль / л (у мужчин — почти всегда выше 10 нмоль / л).

Это решение Союз принял после скандала с британской велосипедисткой Эмили Бриджес, которая добилась успехов в спорте еще будучи мужчиной и начала гормональную терапию в 2021 году.