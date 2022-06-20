Самуэль Это’О приговорен к 22 месяцам условно за налоговые преступления

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Суд в Испании приговорил бывшего нападающего футбольного клуба "Барселона" и махачкалинского "Анжи" Самуэля Это"О к 22-месячному тюремному заключению условно, сообщает Sport.es.

Вердикт в отношении 41-летнего Это"О вынесен в связи с допущенными им налоговыми нарушениями. Камерунец признал, что в период с 2006 по 2009 год государственная казна Испании недосчиталась из-за его действий 3,8 млн евро. При этом основную вину Это"О возложил на бывшего своего представителя Хасе Марию Месалеса. Трехкратный чемпион Испании утверждает, что действовал под влиянием этого человека, которого называл "вторым отцом".

"Я признаю факты и собираюсь заплатить, но пусть все знают, что я был тогда ребенком и всегда делал то, о чем просил меня мой отец", — сказал Это"О.

В итоге суд приговорил обоих на четыре с половиной года, но наказание Это"О сократил до 22 месяцев, Месалеса – до 12 месяцев. Поскольку оба ранее не были судимыми, наказание будет носить условный характер.

Помимо этого, фигуранты должны выплатить штрафы. Это"О оштрафован на 1,8 млн евро, Месалес – на 905,1 тыс.

В "Барселоне" Это"О играл с 2004 по 2009 год. Цвета махачкалинского "Анжи" защищал 2011 по 2013 г.