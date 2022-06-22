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Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ
Игорь Шестеркин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин Игорь Шестеркин стал обладателем премии "Везина трофи" лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2021/22 26-летний вратарь провел 53 матча, в которых команда одержала 36 побед. Шесть встреч Шестеркин провел на ноль. Средний процент пропущенных голов за игру составил 2,07 за матч, отраженных бросков – 93,5.

Шестеркин играет в "Рейнджерс" с сезона-2019/20, до этого несколько лет провел в петербургском СКА, куда перешел из московского "Спартака".

В регулярном чемпионате хоккеисты "Рейнджерс" заняли четвертое место в Восточной конференции и дошли до полуфинала розыгрыша Кубка Стэнли.

хоккей НХЛ Игорь Шестеркин
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