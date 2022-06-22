Поиск

"Фиорентина" Кокорина продлила контракт с главным тренером

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Фиорентина" подписала новое соглашение с главным тренером Винченцо Итальяно, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Вместе с ним контракты продлили и его помощники. Срок действия контрактов истекает в конце сезона-2023/24.

Итальяно возглавил "Фиорентину" летом 2021 года, довел ее до полуфинала Кубка Италии. В чемпионате страны команда заняла седьмое место.

Одним из игроков "Фиорентины" является российский нападающий Александр Кокорин.

футбол Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нападающий Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

"Зенит" по пенальти обыграл "Нижний Новгород" в дебютном матче Бакаева

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

Два паса Кучерова помогли "Тампе" победить "Колорадо" в матче финала Кубка Стэнли

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"

Польский футболист не выступит на ЧМ-2022 после перехода в "Спартак"