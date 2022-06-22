"Фиорентина" Кокорина продлила контракт с главным тренером
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Фиорентина" подписала новое соглашение с главным тренером Винченцо Итальяно, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Вместе с ним контракты продлили и его помощники. Срок действия контрактов истекает в конце сезона-2023/24.
Итальяно возглавил "Фиорентину" летом 2021 года, довел ее до полуфинала Кубка Италии. В чемпионате страны команда заняла седьмое место.
Одним из игроков "Фиорентины" является российский нападающий Александр Кокорин.