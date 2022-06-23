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Россия поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Теперь она занимает 35-ю строчку.

Предыдущая версия рейтинга была обнародована 31 марта, с тех пор сборная России, будучи отстраненной Международной федерацией футбола, не провела ни одного матча.

На первом месте по-прежнему находится Бразилия, второе место занимает Бельгия. На четвертое место с третьего поднялась Аргентина, в обратном направлении проследовала Франция.

Пятую строчку занимает Англия, с седьмой на шестую поднялась Испания, на седьмую позицию опустилась Италия. На восьмое место с десятого поднялись Нидерланды. Португалия опустилась с восьмого на девятое место. В топ-10 вошла Дания, ранее занимавшая 11-е место. Покинула первую десятку Мексика, опустившаяся с девятого на 12-ю ступень.

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