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РФС и РПЛ пригрозили ФИФА судом из-за решения по легионерам

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - РФС, РПЛ и профессиональные клубы России осуждают решение ФИФА, позволяющее иностранным игрокам и тренерам приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами до 30 июня 2023 года, говорится в совместном заявлении организаций.

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"ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, однако позиция организации явно этому противоречит. Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу ФИФА, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины", - отмечается в тексте заявления, опубликованном на сайте РПЛ.

"Никаких предварительных консультаций и обсуждений со стороны представителей ФИФА с нами не велось", - говорится в обращении.

РФС, РПЛ и клубы надеются "на сохранение принципов, заложенных в фундаменте мирового спорта".

"Мы просим не злоупотреблять предоставленными ФИФА правами, так как их решение противоречит основополагающим принципам футбольной семьи. В будущем подобная ситуация может коснуться любой федерации", - отмечается в заявлении.

"Футбол должен не разъединять, а объединять людей в каждом уголке земного шара. Принятое решение нанесет непоправимый ущерб футбольной индустрии в России. Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов", - подчеркивается в заявлении.

Забота ФИФА об иностранцах в России

21 июня сообщалось, что Международная федерация футбола разрешила иностранным футболистам приостановить действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Опция также распространяется на работающих в России иностранных тренеров.

В начале марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке расторгать контракты с российскими клубами. При разрыве контракта футболисты и тренеры не будут нести ответственность.

ФИФА также в марте внесла поправки в регламент, позволяющие украинским игрокам перейти в тот или иной клуб в любой момент. Это означает, что клуб, где собирается играть украинский футболист, может зарегистрировать этого игрока вне трансферного окна.

Решения связаны с проведением РФ на Украине специальной операции. Она, в частности, привела к приостановке чемпионата Украины по футболу.

футбол РФС РПЛ ФИФА
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