Алаев стал и.о. президента Российской премьер-лиги
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев возглавит Российскую премьер-лигу в качестве исполняющего обязанности президента организации, сообщил "Интерфаксу" источник в РПЛ.
Во главе РПЛ Алаев сменит Ашота Хачатурянца, который в понедельник объявил об уходе с поста президента Российской премьер-лиги.
54-летний Хачатурянц в октябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ, через месяц официально стал главой лиги.
42-летний Алаев становится восьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007), Сергея Прядкина (2007-2021) и Хачатурянца.