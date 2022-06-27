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Алаев стал и.о. президента Российской премьер-лиги

Алаев стал и.о. президента Российской премьер-лиги
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев возглавит Российскую премьер-лигу в качестве исполняющего обязанности президента организации, сообщил "Интерфаксу" источник в РПЛ.

Во главе РПЛ Алаев сменит Ашота Хачатурянца, который в понедельник объявил об уходе с поста президента Российской премьер-лиги.

54-летний Хачатурянц в октябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ, через месяц официально стал главой лиги.

42-летний Алаев становится восьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007), Сергея Прядкина (2007-2021) и Хачатурянца.

футбол РПЛ Ашот Хачатурянц Александр Алаев
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