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Российский конькобежец Лисин дисквалифицирован на восемь лет

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства дисквалифицировал конькобежца Сергея Лисина на 8 лет за повторное нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Спортсмен нарушил пункт 2.1 ((Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Срок его наказания начинается с 19 мая 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Лисин в 2012 году выиграл чемпионат России на дистанции 10000 м.

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