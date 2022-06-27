Российский конькобежец Лисин дисквалифицирован на восемь лет

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства дисквалифицировал конькобежца Сергея Лисина на 8 лет за повторное нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Спортсмен нарушил пункт 2.1 ((Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Срок его наказания начинается с 19 мая 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Лисин в 2012 году выиграл чемпионат России на дистанции 10000 м.