Федун заявил, что его уход из "ЛУКОЙЛа" не повлияет на "Спартак"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что его уход с поста вице-президента ПАО "ЛУКОЙЛ" не скажется на деятельности в футбольном клубе.

"К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься "Спартаком" - делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Ранее в понедельник стало известно, что Федун с 27 июня покидает пост вице-президента ПАО "ЛУКОЙЛ" по стратегическому развитию, "в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами".