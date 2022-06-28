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"Динамо" готово заплатить 6 млн евро за футболиста "Локомотива" Баринова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" заинтересовано в покупке полузащитника столичного "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрия Баринова, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что "Динамо" готово предложить "Локомотиву" за футболиста 6 млн евро. Потенциальный трансфер одобрил главный тренер "Динамо" Славиша Йокович.

25-летний Баринов играет за основную команду "Локомотива" с 2015 года. В составе команды он становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, три раза выиграл Кубок России.

футбол Дмитрий Баринов
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