"Динамо" готово заплатить 6 млн евро за футболиста "Локомотива" Баринова
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" заинтересовано в покупке полузащитника столичного "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрия Баринова, сообщает "Чемпионат".
Отмечается, что "Динамо" готово предложить "Локомотиву" за футболиста 6 млн евро. Потенциальный трансфер одобрил главный тренер "Динамо" Славиша Йокович.
25-летний Баринов играет за основную команду "Локомотива" с 2015 года. В составе команды он становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, три раза выиграл Кубок России.