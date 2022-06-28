Ибрагимов и Недашковский завершили вничью главный бой на турнире Hardcore Boxing

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный поединок в рамках первого выпуска турнира Hardcore Boxing между Хадисом Ибрагимовым и Денисом Недашковским по решению судей завершился ничьей.

Ибрагимов является бывшим чемпионом M-1 Global с опытом выступлений в соревнованиях под эгидой UFC, Недашковский – звездой турниров по кулачным боям.

Поединок венчал вечер шоу, тогда как первым на ринг вышли Ильнар Ишимбаев и Никита Захаревич. Бой растянулся на все четыре раунда, по итогам которых единогласным решением судей победа была присуждена Захаревичу.

Во втором поединке встретились Али Балоев и Расул Дибиров. На 55-й секунде первого раунда Балоев отправил соперника в технический нокаут.

В со-главном поединке вечера встретились известные бойцы-блогеры Святослав Коваленко и Артем Тарасов. Бой продлился все четыре раунда, а победу судьи единогласным решением отдали Святославу Коваленко.

В качестве гостей турнира во вторник присутствовали соперники по очному боксерскому поединку (пройдет в сентябре) Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик.

Hardcore FC - крупнейший спортивный промоушен по кулачным боям в России, основанный Анатолием Сульяновым в 2020 году, входит в ТОП-3 мировых промоушенов по количеству зрителей, охвату аудитории и ростеру спортсменов. За два года лигой Hardcore FC проведено более 50 турниров.