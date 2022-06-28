Поиск

Емельяненко-младший пообещал поставить деньги на свою победу над Дациком

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Боксер Александр Емельяненко выразил уверенность в победе над Вячеславом Дациком в предстоящем в сентябре поединке.

"Я выиграю этот бой. Сам на себя буду ставить денег, для того, чтобы заработать еще больше", - заявил Емельяненко-младший перед началом боксерского шоу Hardcore Boxing во вторник.

"Саша, ставить можно, но я тебе советую - хочешь заработать, ставь все что можешь на меня", - ответил Дацик.

Соперники посетили шоу Hardcore Boxing в качестве гостей. Контракт на сентябрьский бой они подписали в мае.

Hardcore FC - крупнейший спортивный промоушен по кулачным боям в России, основанный Анатолием Сульяновым в 2020 году.

Александр Емельяненко Вячеслав Дацик бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шведский футболист Ларссон расторг контракт со "Спартаком"

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Юрий Жирков покинул "Химки"

Карту болельщика разрешат оформлять на Госуслугах с 4 июля

Карту болельщика разрешат оформлять на Госуслугах с 4 июля

Алаев стал и.о. президента Российской премьер-лиги

Алаев стал и.о. президента Российской премьер-лиги

Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ

Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ

"Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли НХЛ

"Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли НХЛ

Автор гола Овечкин признан лучшим футболистом матча "Динамо" - "Амкал"

Гол Бакаева помог "Зениту" обыграть "Сочи" на предсезонном турнире

Гол Бакаева помог "Зениту" обыграть "Сочи" на предсезонном турнире

"Тампа" сократила отставание от "Колорадо" в финальной серии Кубка Стэнли