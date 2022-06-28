Емельяненко-младший пообещал поставить деньги на свою победу над Дациком

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Боксер Александр Емельяненко выразил уверенность в победе над Вячеславом Дациком в предстоящем в сентябре поединке.

"Я выиграю этот бой. Сам на себя буду ставить денег, для того, чтобы заработать еще больше", - заявил Емельяненко-младший перед началом боксерского шоу Hardcore Boxing во вторник.

"Саша, ставить можно, но я тебе советую - хочешь заработать, ставь все что можешь на меня", - ответил Дацик.

Соперники посетили шоу Hardcore Boxing в качестве гостей. Контракт на сентябрьский бой они подписали в мае.

Hardcore FC - крупнейший спортивный промоушен по кулачным боям в России, основанный Анатолием Сульяновым в 2020 году.