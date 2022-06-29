"Зенит" обменял одного бразильского футболиста на двух

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Зенит" достиг соглашения с бразильским "Коринтиансом" о двусторонней аренде игроков, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Согласно сообщению, в составе "Кортинтианса" сезон-2022/23 проведет принадлежащий "Зениту" бразильский нападающий Юри Альберто. Его соотечественники вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан переходят из "Коринтианса" в российский клуб.

"Соглашение вступит в силу с середины июля", - говорится в сообщении.

Голкипер Иван Куарежма да Силва основную часть взрослой карьеры провел за клуб "Понте Грета". 25-летний спортсмен дебютировал за эту команду в 2016 году и в общей сложности отыграл 121 матч, из них 45 - без пропущенных мячей. В январе 2022 года он присоединился к "Коринтиансу", где провел три матча и пропустил два гола.



21-летний Густаво Мантуан является воспитанником "Коринтианса", дебютировал здесь в сентябре 2020 года. Полузащитник отыграл 39 матчей, забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.



В середине июля футболисты прибудут в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.