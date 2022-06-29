Поиск

"Зенит" обменял одного бразильского футболиста на двух

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Зенит" достиг соглашения с бразильским "Коринтиансом" о двусторонней аренде игроков, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

СпортДзюба покинул "Зенит"Дзюба покинул "Зенит"Читать подробнее

Согласно сообщению, в составе "Кортинтианса" сезон-2022/23 проведет принадлежащий "Зениту" бразильский нападающий Юри Альберто. Его соотечественники вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан переходят из "Коринтианса" в российский клуб.

"Соглашение вступит в силу с середины июля", - говорится в сообщении.

Голкипер Иван Куарежма да Силва основную часть взрослой карьеры провел за клуб "Понте Грета". 25-летний спортсмен дебютировал за эту команду в 2016 году и в общей сложности отыграл 121 матч, из них 45 - без пропущенных мячей. В январе 2022 года он присоединился к "Коринтиансу", где провел три матча и пропустил два гола.

21-летний Густаво Мантуан является воспитанником "Коринтианса", дебютировал здесь в сентябре 2020 года. Полузащитник отыграл 39 матчей, забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.

В середине июля футболисты прибудут в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.

футбол ФК Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Надаль за 3,5 часа дожал 41-ю ракетку на старте Уимблдонского турнира

Надаль за 3,5 часа дожал 41-ю ракетку на старте Уимблдонского турнира

Шведский футболист Ларссон расторг контракт со "Спартаком"

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Юрий Жирков покинул "Химки"

Карту болельщика разрешат оформлять на Госуслугах с 4 июля

Карту болельщика разрешат оформлять на Госуслугах с 4 июля

Алаев стал и.о. президента Российской премьер-лиги

Алаев стал и.о. президента Российской премьер-лиги

Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ

Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ

"Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли НХЛ

"Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли НХЛ

Автор гола Овечкин признан лучшим футболистом матча "Динамо" - "Амкал"

Гол Бакаева помог "Зениту" обыграть "Сочи" на предсезонном турнире

Гол Бакаева помог "Зениту" обыграть "Сочи" на предсезонном турнире