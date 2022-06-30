Нового президента РПЛ решено выбирать в августе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Общее собрание клубов Российской премьер-лиги проведет внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава лиги, 16 августа, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены премьер-лиги", - говорится в сообщении.

27 июня пост президента РПЛ покинул 54-летний Ашот Хачатурянц, работавший в этой должности с осени 2021 года. Исполняющим обязанности главы организации назначен президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев.

42-летний Алаев стал восьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и.о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007), Сергея Прядкина (2007-2021) и Хачатурянца.