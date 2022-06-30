Немец Циннбауэр возглавил московский ФК "Локомотив"

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр занял пост главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив", сообщает пресс-служба ФК.

"Футбольный клуб "Локомотив" достиг договоренности с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немецкий специалист займет должность главного тренера. Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов также продолжит работу в штабе первой команды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 52-летний Циннбауэр в тренерской работе "придерживается принципов игры, аналогичных игровой модели "Локомотива".

"Кроме того, во всех командах Циннбауэр уделял существенное внимание работе с молодыми игроками и реализации их потенциала", - подчеркивается в тексте сообщения.

С 2015 года он работал главным тренером футбольного клуба "Санкт-Галлен" (Швейцария), а в 2019 г. был назначен главным тренером ФК "Орландо Пайретс" (ЮАР). Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды стал бронзовым призером южноафриканской Премьер-лиги, а также выиграл Кубок Восьми (турнир, в котором принимают участие 8 лучших команд лиги).

1 марта "Локомотив" покинул немец Маркус Гисдоль. После этого его соотечественник Марвин Комппер готовил команду к матчам, новым главным тренером юридически стал Заур Хапов, у которого, в отличие от немца, имеется соответствующая лицензия.