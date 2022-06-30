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Американский баскетболист Барфорд продлил контракт с клубом "Локомотив-Кубань"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" объявил о продлении соглашения с защитником из США Джейленом Барфордом.

Контракт продлен на год, сообщается на сайте команды.

26-летний Барфорд присоединился к краснодарцам в феврале 2022 года и провел 19 матчей в Единой Лиге ВТБ.

23 июня стало известно, что российский клуб в связи с истечением контракта покинул американский защитник Эррик Макколлум, который в 2022 году стал обладателем приза "Самый результативный игрок регулярного сезона" Единой Лиги ВТБ. Кроме этого, Макколлум трижды признавался MVP недели в Еврокубке.

18 июня стало известно, что американский центровой Джонатан Мотли продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

16 июня исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение не допускать российские клубы к участию в сезоне-2022/2023. Ранее московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС досрочно завершили участие в Евролиге-2021/2022, а "Локомотив-Кубань" в Еврокубке (проводится под эгидой Евролиги).

баскетбол
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