Боксеры команды "Тула" победили "Сибирь" на турнире "Матч ТВ Кубок Победы"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Команда "Тула" одержала первую победу на турнире "Матч ТВ Кубок Победы", выиграв на третьем этапе у соперников из "Сибири".

Итог противостояния в Казани – 4-1 в пользу "Тулы", представленной спортсменами из Центрального федерального округа. В свою очередь, "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО) побед в своем активе не имеет



До 60 кг. Константин Опольский (Московская область) большинством решений судей оказался сильнее Ары Габоян (Омская область).



До 65 кг. В бою между Борисом Шикуновым (Московская область) и Александром Хохловым (Красноярский край) решающим оказался четвертый раунд. Победил Хохлов.



До 70 кг. Аналогичная ситуация сложилась в поединке между Игорем Свиридченковым (Воронежская область) и Алексеем Скоморохой (Красноярский край). Судьбу решил четвертый раунд, где сильнее оказался Свиридченков.



До 80 кг. Джамбулат Бижамов (Тульская область) единогласным решением судей оказался сильнее Станислава Сотцкова (Красноярский край). Серебряный призер чемпионата мира-2021 Бижамов этим результатом гарантировал команде "Тула" итоговую победу.

До 92 кг. Вадим Щеблыкин (Белгородская область) единогласным решением судей сломил сопротивление Сергея Слободяна (Республика Хакасия) и установил окончательный счет – 4-1 в пользу "Тулы".



В турнире принимают участие шесть команд: "Ленинград" (Санкт-Петербург), "Сибирь" (боксеры из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), "Тула" (Центральный ФО), "Москва" (Москва), "Сталинград" (Южный и Северо-Кавказский ФО) и "Кама" (Приволжский и Уральский ФО).

Турнир "Матч ТВ Кубок Победы" проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг). Соответственно, встречи состоят из пяти поединков в каждой категории. Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксеру, кто был лучшим в последнем раунде.

В воскресенье состоится встреча между "Москвой" и "Камой" (начало трансляции на "Матч ТВ" в 16:55 мск). Четвертый этап "Матч ТВ Кубок Победы" пройдет в Санкт-Петербурге 8-10 июля, пятый – в Оренбурге 15-17 июля.



Призовой фонд турнира составит 20 млн руб.