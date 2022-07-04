ФХР обратилась в госорганы с призывом прояснить судьбу вратаря Федотова

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU -

Федерация хоккея России попросила государственные органы прояснить ситуацию с вратарем ЦСКА и сборной России Иваном Федотовым, который ранее был призван в армию, заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

"Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарём национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела", - цитирует в понедельник слова Третьяка пресс-служба ФХР.

1 июля стало известно о задержании Федотова в связи с уклонением от службы в армии. В военкомате спортсмену стало плохо, его увезли в госпиталь. 3 июля СМИ сообщили, что Федотова увезли из госпиталя предположительно в Североморск - по месту возможного прохождения службы. В Северном флоте эту информацию не подтвердили.

Федотов - хоккейный вратарь, серебряный призер Олимпийских игр 2022 в Пекине в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина по итогам сезона 2021-2022.