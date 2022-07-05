Арестованная в РФ баскетболистка из США обратилась за помощью в освобождении к Байдену

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором просит оказать помощь в освобождении и возвращении на родину, сообщают СМИ.

"Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть нас домой", - цитирует издание Politico выдержку из письма спортсменки.

Совет национальной безопасности США подтвердил, что Белый дом получил письмо.

"Мы считаем, что Российская Федерация незаконно задерживает Бриттни Грайнер", - заявила в понедельник пресс-секретарь СНБ Эдриэнн Уотсон.

Она добавила, что "президент Байден ясно дал понять, что необходимо освободить всех граждан США, которые удерживаются в заложниках или незаконно задержаны за границей, включая Бриттни Грайнер. Правительство США продолжает активно работать, используя все доступные средства, чтобы вернуть ее домой".

В свою очередь, представитель американского госдепа Нед Прайс в июне заявил, что Соединенные Штаты продолжают призывать РФ освободить "неправомерно задержанных" Грайнер и гражданина США Пола Уилана.

"Бриттни Грайнер не должна быть под стражей, она не должна находиться в заключении ни дня больше. Мы считаем ее и Пола Уилана, который также провел слишком много времени в заключении, неправомерно задержанными", - сказал Прайс.

Грайнер играла за сборную США и в ее составе становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020 годах. С 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК.

5 марта Федеральная таможенная служба сообщила, что еще в феврале Грайнер задержали в Шереметьево, поскольку в ее ручной клади было обнаружено гашишное масло. Спортсменку арестовали.

Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.

В Кремле отрицают наличие политической подоплеки в аресте олимпийской чемпионки по баскетболу из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков.

"Он не может быть политически мотивированным", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля заявил, что не может комментировать действия российского суда, но заметил, что "факты говорят о том, что именитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества".

По его словам, российское законодательство предусматривает наказание за такие преступления.