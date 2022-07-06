Халеп победила Анисимову и вышла в полуфинал Уимблдона

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу США Аманду Анисимову в 1/4 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат игры – 6:2, 6:4 в пользу Халеп.

Спортсменка из Румынии занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Анисимова занимает 25-ю строчку.

В полуфинале Халеп сыграет с 23-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая в параллельно шедшем четвертьфинальном матче одолела австралийку Айлу Томлянович (№ 44 рейтинга) - 4:6, 6:2, 6:3.

Другую пару 1/2 финала составят вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и Татьяна Мария (Германия, 103).

Призовой фонд Уимблдона составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов. По решению организаторов российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в турнире.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.