Халеп победила Анисимову и вышла в полуфинал Уимблдона
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Румынская теннисистка Симона Халеп победила представительницу США Аманду Анисимову в 1/4 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне.
Результат игры – 6:2, 6:4 в пользу Халеп.
Спортсменка из Румынии занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Анисимова занимает 25-ю строчку.
В полуфинале Халеп сыграет с 23-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая в параллельно шедшем четвертьфинальном матче одолела австралийку Айлу Томлянович (№ 44 рейтинга) - 4:6, 6:2, 6:3.
Другую пару 1/2 финала составят вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и Татьяна Мария (Германия, 103).
Призовой фонд Уимблдона составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов. По решению организаторов российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в турнире.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.