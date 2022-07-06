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Чемпион России по футболу Витсель перешел в "Атлетико"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель подписал контракт с "Атлетико", сообщает пресс-служба клуба из Мадрида.

Срок действия соглашения составит один сезон.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста была дортмундская "Боруссия", в составе которой он по разу выиграл Кубок и Суперкубок Германии. Среди клубов, в которых также играл Витсель, есть петербургский "Зенит". Карьера в этой команда позволила бельгийцу по разу выиграть чемпионат и Кубок России, два раза – Суперкубок России.

В составе сборной Бельгии Витсель завоевал бронзу чемпионата мира-2018 в России.

футбол Испания
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