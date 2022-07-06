Надаль вышел в полуфинал Уимблдона, победив в пяти сетах Фритца

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку в 1/2 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне.

В четвертьфинале соревнования он нанес поражение представителю США Тэйлору Фритцу. Результат встречи – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). Продолжительность игры составила 4 часа 21 минуту.

Рекордсмен по числу выигранных турниров Большого шлема (22) Надаль в настоящий момент занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) четвертое место, Фритц – 14-е.

В полуфинале Надаль сыграет с 40-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом.

В другом матче 1/2 финала сыграют Новак Джокович (Сербия, №3 рейтинга) – Кэмерон Норри (Великобритания, 12).

В текущем сезоне Надаль уже выиграл два турнира из серии Большого шлема: Australian Open в Мельбурне и Roland Garros в Париже. Уимблдон покорялся ему в 2008 и 2010 годах. Всего 36-летний испанец выиграл рекордные 22 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Призовой фонд соревнований составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов. По решению организаторов российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в турнире.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.