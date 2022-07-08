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Авиарейс "Спартака" в Петербург задержали из-за забытого футболистом паспорта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Самолет с футболистами московского "Спартака" в Санкт-Петербург вылетел позже запланированного.

Как рассказал бывший футболист и экс-главный тренер команды Дмитрий Аленичев, летевший с игроками одним рейсом, причиной задержки рейса стало то, что нападающий "Спартака" Шамар Николсон забыл паспорт.

"Николсон забыл паспорт, из-за этого рейс задержали", - приводит слова Аленичева "Спорт-Экспресс".

9 июля "Спартак" сыграет с Петербургским "Зенитом" в матче за Суперкубок России. В пятницу здесь пройдет матч с участием ветеранов обоих клубов.

футбол Спартак
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