Надаль снялся с Уимблдона из-за травмы

Рафаэль Надаль Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет в полуфинале турнира Большого шлема в Уимблдоне из-за травмы, сообщается на сайте соревнования.

Таким образом, его соперник по 1/2 финала австралиец Ник Кирьос вышел в финал автоматически. В решающем матче 40-я ракетка мира сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, №3 рейтинга) – Кэмерон Норри (Великобритания, 12).

Рекордсмен по числу выигранных турниров Большого шлема (22) Надаль в настоящий момент занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) четвертое место. Проблемы медицинского характера он испытывал и по ходу четвертьфинала против американца Тэйлора Фритца (14).

В текущем сезоне Надаль выиграл два турнира из серии Большого шлема: Australian Open в Мельбурне и Roland Garros в Париже. Уимблдон покорялся ему в 2008 и 2010 годах. Всего 36-летний испанец выиграл рекордные 22 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.