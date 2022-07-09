Сезон начинается. "Зенит" и "Спартак" сыграют за Суперкубок

Далер Кузяев ("Зенит") и Даниил Хлусевич ("Спартак") (слева направо) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Очередной футбольный сезон в России стартует в субботу в Санкт-Петербурге. Здесь пройдет матч за Суперкубок России между действующими чемпионом страны местным "Зенитом" и обладателем Кубка России московским "Спартаком".

Начало игры на "Газром-Арене" - 19:00 мск, ее обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Для него это дебютная работа в матчах за Суперкубок. Два года назад он судил финал Кубка России в Екатеринбурге. Тогда "Зенит" выиграл у "Химок" со счетом 1:0.

Выбор Санкт-Петербург местом проведения вызвал неоднозначную реакцию и прежде всего – у "Спартака". Московский клуб ратовал за нейтральное поле, а Санкт-Петербург, по его мнению, дает дополнительное преимущество сопернику. РФС, однако, пообещал, что болельщикам обеих команд будет выделено равное количество билетов.

Ситуация превращалась в нарастающий конфликт, которого можно было избежать даже при этом же выборе: если бы город был определен заранее, хотя бы до финала Кубка России. Но с местом проведения матча решено было определиться именно после того, как стало известно, что "Спартак" победил "Динамо" в финале кубковой игры и именно он сыграет с "Зенитом". При этом помимо Петербурга на игру за Суперкубок претендовали Казань и Нижний Новгород – в современными, но менее вместительными аренами.

Потери и покупки

В это межсезонье "Зенит" сделал важное приобретение: бесплатно, на правах аренды в команду перешел полузащитник Зелимхан Бакаев. Ему не удалось договориться по условиям контракта со "Спартаком", в итоге он покинул столичный клуб по истечении действия соглашения. Высока вероятность, что он отличится голом в ворота своей бывшей команды, воспитанником которой он является. Но футболист уже заверил, что не будет это праздновать.

Также в "Зенит" перешли колумбийский форвард Матео Кассьерра, бразильский защитник Родригао (оба - из "Сочи"). Помимо этого, клуб из Санкт-Петербурга арендовал двух игроков бразильского "Коринтианса". Оба – соотечественники Родригао: вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

Покинули "Зенит" по истечении срока контракта нападающий Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. Арендован в "Коринтианс" Юрий Альберто. Расторг контракт вратарь Станислав Крицюк.

"Спартак" покинула целая группа игроков, которые, однако, и так играли на правах аренды и роли в команде в прошлом сезоне практически не играли – аргентинский форвард Эсекель Понсе (испанский "Эльче" выкупил контракт), нидерландский полузащитник Гус Тиль (подписал контракт с ПСВ их Эйндховена), полузащитник Максим Глушенков и защитник Илья Гапонов (выкуплены "Крыльями Советов"). Чешский полузащитник Алекс Крал приостановил контракт со "Спартаком", шведский форвард Джордан Ларссон – разорвал.

Большой потерей для "Спартака" выглядит уход Бакаева, но клуб нашел ему замену в лице Антона Зиньковского из "Крыльев Советов". Также в московский клуб перешел – свободным агентом – польский защитник Мацей Рыбус, до этого игравший за "Локомотив". Переход Рыбуса в "Спартак" поставил ему крест на амбициях сыграть в составе сборной Польши на ЧМ-2022. Об этом ранее заявил главный тренер поляков Чеслав Михневич.

"Спартак" начинает сезон с очередным новым главным тренером испанцем Гильермо Абаскалем.

Гильермо Абаскаль, главный тренер "Спартака"

"Конечно, поставить тот футбол, в который мы хотим играть, за короткое время очень сложно. И было бы странно, если бы я рассказывал сейчас, что мы уже все выполнили. Мы лишь на начальном этапе. Хотелось бы иметь больше дней на подготовку, но при этом отлично поработали на сборе в Тарасовке, уделили внимание и "физике", и тактике. А предстоящий матч покажет, в какой именно части пути мы сейчас находимся. Значимость встречи за Суперкубок должна помочь нам быть предельно мотивированными. Очень хотим порадовать наших болельщиков.

Завтра нам не смогут помочь три игрока: Мартинс, Мозес и Урунов. Пока не могу сказать, когда они будут в строю. Сейчас я сконцентрирован на предстоящем матче. Это непростой соперник для моего дебюта, и я испытываю большую ответственность, а также большое счастье. "Спартак" — большой клуб, и наша задача — проводить каждый матч максимально качественно и дарить своим поклонникам позитивные эмоции". (Пресс-служба "Спартака").

Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

"Что касается "Спартака" и его подготовки, то, действительно, об этом не так много информации. Их состав меняется очень незначительно, игроки в большей части остаются те же. Что касается схемы и новых требований главного тренера, думаю, говорить об этом преждевременно. В контрольных матчах они играли разными соперниками в разных схемах, насколько будет вариативность, мы посмотрим в течение сезона. Сейчас преждевременно об этом говорить. Да и в принципе не мое дело оценивать игру и тренера "Спартака". Я, как коллега, естественно пожелаю успеха, но не в матчах против нашего клуба. Посмотрим, ждать осталось совсем немного. Посмотрим, как будет играть "Спартак", какую схему выберет. В любом случае команда хорошая и нас ждет интересный матч". (Пресс-служба "Зенита").

Накануне на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге прошел матч ветеранов команд. "Зенит" победил со счетом 2:0: отличились Роман Широков (25-я минута) и Александр Кержаков (50).

Суперкубок России будет разыгран в двадцатый раз. Семь раз его завоевывал московский ЦСКА, "Зенит" - шесть, "Спартак" - один раз. В матчах за Суперкубок "Зенит и "Спартак" не пересекались. Петербург единственный раз принимал такой матч в 2015 году, тогда "Зенит" по пенальти переиграл "Локомотив" на стадионе "Петровский".