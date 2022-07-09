Хоккеисту Капризову дважды отказали во въезде в США

Кирилл Капризов Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Хоккеист "Миннесоты" россиянин Кирилл Капризов не смог вернуться в США в расположение клуба из-за политической обстановки, сообщает Yahoo Sports Canada со ссылкой на The Athletic.

Согласно информации, спортсмен сначала пытался отправиться в США через ОАЭ, но получил отказ во въезде. Затем звезда "Миннесоты" попробовал получить въезд через Карибские острова, но вновь получил отказ.

Сообщается, что у Капризова нет рабочей визы, несмотря на то, что в сентябре прошлого года он продлил контракт с "Миннесотой" на пять лет.

Ранее на фоне сообщений о том, что российский вратарь Иван Федотов был задержан в Петербурге и отправлен на службу в одну из воинских частей, появились сведения о том, что Капризов в свое время якобы купил военный билет. Однако отец хоккеиста Олег Капризов опроверг эту информацию, сообщив, что у нападающего еще действует отсрочка, пока он учится.

Олимпийский чемпион-2018 Капризов перешел в "Миннесоту" из ЦСКА летом 2020 года и установил ряд рекордов североамериканского клуба.