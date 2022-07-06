Отец хоккеиста Капризова опроверг покупку сыном военного билета

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Отец нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота" Кирилла Капризова Олег Капризов назвал не соответствующей действительности появившиеся в СМИ сведения о подозрениях в покупке спортсменом военного билета.

По словам Капризова-старшего, время для получения Кириллом этого документа пока не наступило, поскольку тот еще проходит учебу в вузе.

"У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик", - приводит слова Олега Капризова "Спорт-Экспресс".

По сообщениям СМИ, Кирилл Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году, в связи с чем находится в розыске.

Олимпийский чемпион-2018 25-летний Капризов в 2020 году перешел из ЦСКА в "Миннесоту", где стал одним из лидеров команды.

Ранее по подозрению в уклонении от службы в армии был задержан вратарь сборной России Иван Федотов.