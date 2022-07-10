Парагваец Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" объявило об уходе парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна, сообщает пресс-служба футбольного клуба в воскресенье.

"Наш клуб информирует, что защитник Фабиан Бальбуэна приостановил трудовой договор на сезон-2022/23 на основании решения ФИФА от 21 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Согласно данному решению, ФИФА разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на сезон-2022/23. ФК "Динамо" считает данное решение непоследовательным, дискриминационным, грубо нарушающим основополагающие принципы ФИФА и оставляет за собой право обжаловать соответствующее решение ФИФА в компетентных инстанциях.

"Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведет активную работу на трансферном рынке и сделает всё возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за "Динамо" и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб", - сказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Бальбуэна перешел в московское "Динамо" в июле 2021 года, провел 32 матча и забил три гола.