Футболисты "Зенита" победили "Спартак" в матче легенд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 нанес поражение московскому "Спартаку" в ветеранском матче.

На 25-й минуте встречи, прошедшей на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, гол провел Роман Широков, на 50-й отличился Александр Кержаков.

Встреча была приурочена предстоящему матчу за Суперкубок России, который пройдет на "Газпром Арене" в Петербурге в субботу.

Матчи за Суперкубок России традиционно предваряют старт очередного футбольного сезона в стране. За трофей борются действующий чемпион России (в данном случае - "Зенит") и обладатель Кубка России ("Спартак").

Суперкубок России будет разыгран в двадцатый раз. Семь раз его завоевывал московский ЦСКА. Петербург единственный раз принимал такой матч в 2015 году, тогда "Зенит" по пенальти переиграл "Локомотив" на стадионе "Петровский".