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Карякин пожаловался на отказ Федерации шахмат России защищать его в судах

Карякин пожаловался на отказ Федерации шахмат России защищать его в судах
Фото: Jason Kempin/Getty Images for Agon Limited

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин, отстраненный Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за политические высказывания, обвинил Федерацию шахмат России в отказе защищать его интересы в судах.

"Федерация проявила инициативу и обещала защищать меня в судах. После отклонения апелляции в ФИДЕ нужно было идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Однако, даже не предупредив меня, ФШР отказалась подавать иск, ввиду того, что "шансов нет". Я об этом узнал за несколько дней до окончания срока подачи иска!" - написал Карякин в телеграме.

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"В итоге из-за действий Федерации драгоценное время было упущено, а найти юристов, оплатить их работу и подготовить документы в столь сжатые сроки у меня не было возможности", - добавил он.

Также Карякин напомнил, что в августе 2021 года он дошел до финала Кубка мира и отобрался на турнир претендентов, от участия в котором его в дальнейшем отстранили.

"Федерация шахмат проигнорировала мой успех и не предложила помощь в подготовке, хотя победа в этом турнире гарантирует матч на первенство мира", - посетовал гроссмейстер.

21 марта 2022 года дисциплинарная комиссия ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев в связи с его публичной поддержкой военной спецоперации РФ на Украине. Позднее Апелляционная палата Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине (EDC) отклонила апелляцию россиянина.

Ранее Карякин раскритиковал действующее руководство федерацией. Также он заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России и порекомендовал на пост Анатолия Карпова.

шахматы Сергей Карякин
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