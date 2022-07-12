Экоактивисты приклеили себя к асфальту на трассе "Тур де Франс"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Группа демонстрантов прервала десятый этап веломногодневки "Тур де Франс" во вторник, сообщает Sporza.be.

Гонка была приостановлена за 35 км до финиша. Нарушителями оказались экоактивисты, призывавшие обратить внимание на проблему изменения климата. Они не только сковали себя наручниками, но и намазали руки клеем. Поэтому стражам порядка пришлось буквально отдирать себя от асфальта. Часть активистов – всего их было около 20 человек - использовала дымовые шашки.

К тому моменту лидером гонки шел итальянец Альберто Беттиоль из команды EF Education First-Drapac. Он опережал группу преследователей на 30 с лишним секунд. Это преимущество организаторы решили спортсмену сохранить, в итоге гонку он продолжил на полминуты раньше остальных.

Победителем этапа стал датчанин Магнус Корт Нильсен из EF Education-Nippo.