Россиянка Рахимова проиграла украинке Цуренко на турнире WTA-250 в Будапеште

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от украинки Леси Цуренко во втором круге турнира в Будапеште.

Результат матча - 6:7 (1:7), 6:4, 7:5 в пользу Цуренко.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рахимова занимает 107-е место, Цуренко - 97-е.

В четвертьфинале Цуренко может встретиться с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (32 номер рейтинга), если та победит спортсменку из Бразилии Лауру Пигосси (125).

Рахимова - единственная россиянка на турнире.

Соревнования в Венгрии относятся к категории WTA-250 и имеют призовой фонд более 205 тыс. евро. Победительница получит более 26 тыс. евро и 280 очков в зачет рейтинга WTA.