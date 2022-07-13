"Герта" арендовала Эджуке у ЦСКА

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нигерийский футболист Чидера Эджуке перешел из московского ЦСКА в немецкую "Герту" на правах аренды, сообщается на сайте берлинской команды в среду.

Уточняется, что форвард будет выступать в Бундеслиге один сезон.

Нападающий сборной Нигериии Эджуке стал игроком ПФК ЦСКА в конце августа 2020 года. С ним был подписан четырехлетний контракт.

3 июля армейский клуб сообщил, что нигериец воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.