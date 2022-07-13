Поиск

"Герта" арендовала Эджуке у ЦСКА

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нигерийский футболист Чидера Эджуке перешел из московского ЦСКА в немецкую "Герту" на правах аренды, сообщается на сайте берлинской команды в среду.

Уточняется, что форвард будет выступать в Бундеслиге один сезон.

Нападающий сборной Нигериии Эджуке стал игроком ПФК ЦСКА в конце августа 2020 года. С ним был подписан четырехлетний контракт.

3 июля армейский клуб сообщил, что нигериец воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Данис Зарипов передумал завершать карьеру и продлил контракт с "Ак Барсом"

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

"Зенит" продлил контракт с главным тренером Семаком

Спортивный директор "Спартака" Каттани покинул клуб

Хоккеист Малкин подписал новый контракт с "Питтсбургом"

Хоккеист Малкин подписал новый контракт с "Питтсбургом"

Карякин пожаловался на отказ Федерации шахмат России защищать его в судах

Карякин пожаловался на отказ Федерации шахмат России защищать его в судах

Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми

Легкоатлет Мо Фара заявил, что в детстве был ввезен в Британию торговцами людьми

Ничушкин продлил контракт с "Колорадо" до 2030 года

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В Казахстане назвали минимальным вклад России в триумф Рыбакиной в Уимблдоне

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту

Матыцину удалось верифицировать карту болельщика за минуту