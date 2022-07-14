"Русский Месси" подписал контракт с "Химками"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Нападающий Денис Давыдов перешел в "Химки", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Московской области.

"Состав "Химок" пополнил Денис Давыдов. После окончания предсезонных сборов полузащитник подписал контракт с нашим клубом, который будет действовать до конца сезона 2022/23", - говорится в сообщении.

27-летний футболист отметил, что "как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился".

"Предыдущий сезон я провёл во второй лиге, это был год моего перевоплощения. Проделал большую работу над собой и как никогда уверен в своих силах. Я рад оказаться в "Химках" и вернуться в РПЛ", - сказал Давыдов.

Давыдов является чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе московского "Спартака", воспитанником которого он является. Спортсмен выступал в Чехии, Латвии и Болгарии. Последним его клубом был "Знамя Труда" из Орехово-Зуево.

Давыдов был презентован в "Химках" в футболке сборной Аргентины с фамилией Messi, что стало отсылкой к прозвищу "Русский Месси", прикрепившейся после этой цитаты-комплимента со стороны владельца "Спартака" Леонида Федуна.