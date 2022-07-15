РФС пригрозил ФИФА и УЕФА обращением в Верховный суд Швейцарии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз рассматривает возможность обращения в Верховный суд Швейцарии, после того, как Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции союза, а также "Зенита", "Сочи", ЦСКА и "Динамо" на их отстранение от участия в еврокубках, говорится в заявлении РФС.

"РФС категорически не согласен с решением CAS и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов", - говорится в сообщении, текст которого распространила пресс-служба союза.

"В настоящий момент Союз ожидает от CAS полный текст решения, после анализа которого будет принято решение о дальнейших действиях. Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА", - отмечается там же.

15 июля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении исков Российского футбольного союза и футбольных клубов "Зенит", "Динамо", "Сочи" и ЦСКА к УЕФА и ФИФА, связанных с решением об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организаций.