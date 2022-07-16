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Экс-пилот "Формулы-1" Мазепин стал победителем ралли "Шелковый путь"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Воловском районе Тульской области финишировало ралли "Шелковый путь".

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу в зачете грузовиков. Эту гонку он выигрывает в четвертый раз.

Бывший пилот "Формулы-1" Никита Мазепин одержал победу в зачете мотовездеходов.

В зачете внедорожников победил Денис Кротов.

Маршрут ралли проходил по территории России со стартом в Астрахани. Дагестан и Чечня впервые в современной истории автомобильного спорта приняли у себя соревнования по ралли-рейдам. Общая протяженность маршрута гонки составила 4 380 километров, 2,8 тыс. из которых - спецучастки.

ралли Шелковый путь Денис Мазепин
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