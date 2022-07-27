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Российский хоккеист Мальцев продлил на год контракт с "Колорадо" в НХЛ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский форвард Михаил Мальцев снова подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш", сообщает пресс-служба команды.

"Михаил Мальцев снова подписан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение рассчитано на 1 год.

24-летний Мальцев выступает в НХЛ с 2020 года. Первый сезон игрок провел в "Нью-Джерси Девилз", однако 31 июля 2021 года перешел в "Колорадо", где успел провести 18 матчей, но результативными действиями не отличился.

"Колорадо" в минувшем сезоне выиграл свой третий Кубок Стэнли. В финальной серии хоккеисты клуба одолели победителей предыдущих двух розыгрышей из "Тампы-Бэй Лайтнинг" (4-2).

Помимо Мальцева, из россиян цвета "Колорадо" защищают нападающий Валерий Ничушкин и голкипер Александр Георгиев, чьи соглашения рассчитаны на 8 и 3 последующих сезона соответственно.

Михаил Мальцев
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