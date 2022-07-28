Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Фото: Mario Renzi/Formula 1 via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Автогонщик Aston Martin, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель решил завершить карьеру в конце сезона 2022 года, сообщает пресс-служба команды "Формулы-1".

"Решение уйти было трудным для меня, я потратил много времени, думая об этом. До конца года я приму решение, чем буду заниматься дальше", - сказал 35-летний гонщик.

Феттель четыре раза побеждал в "Формуле-1" и занимает третье место в истории гонки по числу одержанных побед (53), уступая только Льюису Хэмилтону (103) и Михаэлю Шумахеру (91).