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"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" крупно победил московской "Локомотив" в матче третьего тура Российской премьер-лиги со счетом 5:0.

Все голы в этой встрече, которая прошла в Петербурге, были забиты во втором тайме.

На 63-й минуте счет открыл Вендел. На 75-й минуте Клаудиньо удвоил преимущество хозяев поля. На 80-й минуте отличился Иван Сергеев.

В компенсированное время Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. А в самой концовке матча Сергеев оформил дубль.

"Локомотив" заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Дмитрия Баринова.

"Зенит" возглавил таблицу, набрав 7 очков, однако у ближайших преследователей из ЦСКА всего на одно очко меньше и матч в запасе. "Локомотив" - 12-й (2 очка).

В следующем туре "Зенит" 6 августа сыграет с грозненским "Ахматом". "Локомотив" в тот же день сыграет с "Краснодаром".

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