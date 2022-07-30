Поиск

"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" обыграл "Ахмат" (Грозный) в домашнем матче третьего тура РПЛ.

Результат встречи - 2:1. Дубль в составе "Сочи" оформил Кристиан Нобоа, он реализовал пенальти на 20-й минуте и забил с игры на 49-й. "Ахмат" ответил голом Александра Трошечкина.

На 41-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол игрока "Сочи" Георгия Мелкадзе.

"Сочи" занимает третье место в таблице чемпионата, у команды на данный момент 6 очков. "Ахмат" - шестой (4 очка).

"Ахмат" в четвертом туре сыграет с "Зенитом" (Санкт-Петербург), "Сочи" - с "Пари Нижний Новгород", матчи пройдут 6 и 7 августа соответственно.

футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ

"Зенит" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ

"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в третьем туре РПЛ

"Динамо" и "Факел" сыграли вничью в третьем туре РПЛ

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жюля Кунде

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с полузащитником сборной Чили Мендесом

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Себастьян Феттель заявил об уходе из "Формулы-1" в конце сезона

Российский хоккеист Мальцев продлил на год контракт с "Колорадо" в НХЛ

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Российский гонщик Даниил Квят 31 июля дебютирует в NASCAR

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"

Марио Фернандес отказался от опции ФИФА для перехода из ЦСКА в "Сантос"