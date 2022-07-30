"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" обыграл "Ахмат" (Грозный) в домашнем матче третьего тура РПЛ.

Результат встречи - 2:1. Дубль в составе "Сочи" оформил Кристиан Нобоа, он реализовал пенальти на 20-й минуте и забил с игры на 49-й. "Ахмат" ответил голом Александра Трошечкина.

На 41-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол игрока "Сочи" Георгия Мелкадзе.

"Сочи" занимает третье место в таблице чемпионата, у команды на данный момент 6 очков. "Ахмат" - шестой (4 очка).

"Ахмат" в четвертом туре сыграет с "Зенитом" (Санкт-Петербург), "Сочи" - с "Пари Нижний Новгород", матчи пройдут 6 и 7 августа соответственно.