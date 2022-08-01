Хачатурянц отказался комментировать назначение в "Спартак" вместо Федуна

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц не стал подтверждать и комментировать информацию о том, что он заменит Леонида Федуна на посту президента футбольного клуба "Спартак".

"Без комментариев", - приводит слова Хачатурянца "Матч ТВ".

О возможной замене Федуна Хачатурянцом СМИ сообщили в понедельник.

Федун приобрел контрольный пакет акций московского "Спартака" в 2003 году. По итогам сезона-2016/17 клуб стал чемпионом России, в сезонах 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12 москвичи становились серебряными призерами, а в сезоне 2017/18 - завоевали бронзу. В 2017 году красно-белые завоевали Суперкубок России.