Федун назвал глупыми слухами новость о том, что в "Спартаке" его заменит Матыцын

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Владелец московского футбольного клуба "Спартак" отказался комментировать сведения о том, что в качестве руководителя команды вместо него назначат первого вице-президента "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын.

"Я такие глупые слухи не комментирую", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

О возможной рокировке в руководстве "Спартака" сообщал во вторник Sport24. Согласно информации, член совета директоров Матыцын станет руководителем "Спартака", а Федун останется членом совета.

Как сообщалось, Федун с 27 июня покидает пост вице-президента ПАО "ЛУКОЙЛ" по стратегическому развитию, "в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами". В тот же день Федун заверил, что это не повлияет на "Спартак".