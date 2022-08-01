Хоккеисту Капризову удалось вернуться в США

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов вернулся в США, сообщает издание the Athletic.

"Согласно многочисленным источникам в НХЛ, суперзвезда "Миннесоты" Кирилл Капризов находится в целости и сохранности в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

По данным издания, хоккеист вылетел из России в конце прошлой недели через Турцию, а на выходных прибыл в Нью-Йорк. Во вторник Капризов должен вылететь в Миннесоту.

Ранее сообщалось, что нападающий дважды не смог вернуться в США в расположение клуба из-за политической обстановки. Кроме того, на фоне сообщений о том, что российский вратарь Иван Федотов был задержан в Петербурге и отправлен на службу в одну из воинских частей, появились сведения о том, что Капризов в свое время якобы купил военный билет. Однако отец хоккеиста Олег Капризов опроверг эту информацию, сообщив, что у нападающего еще действует отсрочка, пока он учится.

Олимпийский чемпион-2018 Капризов перешел в "Миннесоту" из московского ЦСКА летом 2020 года и в первом же матче – против "Лос-Анджелес Кингз" – набрал 3 (1+2 по системе "гол+пас") очка. Это достижение стало лучшим среди новичков "Миннесоты" в ее истории, рекорды клуба россиянин стал устанавливать и в последующих матчах. Так, в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов стал первым игроком в истории "Миннесоты", которому удалось преодолеть планку в 100 очков за сезон.