Рублев вышел в третий круг теннисного турнира в Вашингтоне
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Великобритании Джека Дрейпера во втором круге турнира ATP, который проходит в Вашингтоне.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и закончилась со счетом 6:4, 6:2.
Рублев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Дрейпер - 81-ю.
В третьем круге Рублева ждет встреча с победителем матча Джек Сок (США, 105-е место рейтинга) - Максим Кресси (США, 32).
Турнир относится к категории ATP 500, победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет $1,9 млн.