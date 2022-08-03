Глава клуба из Андорры пообещал задействовать футболистов из России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Глава андоррского футбольного клуба "Санта-Колома" хоккейный агент Дэн Мильштейн заявил, что состав команды планируется пополнить, в том числе, игроками из России.

"Однозначно российские футболисты будут в клубе. Позиция этого клуба такая же, как и в остальных бизнесах, — спорт вне политики. Ребята, которые хотят побеждать и помогут нам в этом, будут частью нашей команды. Наши задачи — побеждать на внутреннем чемпионате и на международной арене", - приводит слова Мильштейна "Спорт-Экспресс".

"В Андорре нет лимита на количество легионеров в команде. Мы работаем по всему рынку, по всему миру. Мы берем самых достойных и лучших футболистов, у которых есть желание побеждать. Наша команда - это площадка для еврокубков", - отметил глава клуба.

Мильштейн стал владельцем "Санта-Коломы" в июле. Главным тренером был назначен россиянин Дмитрий Черышев.