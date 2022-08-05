Украинский футболист Масалов перешел в "Уфу"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Воспитанник киевского "Динамо" Александр Масалов продолжит карьеру в "Уфе", сообщает пресс-служба футбольного клуба из столицы Башкортостана.

"25-летний защитник присоединился к нашей команде на правах свободного агента. Масалов играет на позиции левого защитника", - говорится в сообщении. Условия контракта с украинским футболистом не уточняются.

Масалов ранее играл за молодежные команды "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), а также за "Колос" и "Десну", также представляющие чемпионат Украины. Помимо этого, в его карьере была тираспольская команда "Динамо-Авто".