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"Бавария" разгромила победителя Лиги Европы на старте чемпионата Бундеслиги

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Баварии" со счетом 6:1 нанесли поражение "Айнтрахту" в гостевом матче первого тура чемпионата Бундеслиги.

Голы в составе "Баварии" провели Йозуа Киммих (5-я минута), Бенжамен Павар (10), Садио Мане (29), Джамал Мусиала (35, 83), Серж Гнабри (43). Автор гола – Рандаль Коло Муани (64).

"Бавария" является действующим и 32-кратным чемпионом Германии. Бундеслигу она выиграла десять раз подряд. "Айнтрахт" в предыдущем сезоне выиграл Лигу Европы УЕФА. 10 августа ему предстоит матч за Суперкубок УЕФА с действующим победителем Лиги чемпионом "Реалом" (Испания).

футбол Германия Бавария
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